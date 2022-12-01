2022 FIFA Dünya Kupası Kanada - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası F Grubu'nun son maçında Kanada ile Fas karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Kanada - Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, F Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşılaşacak.
KANADA - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
1 Aralık Perşembe günü Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi Brezilyalı hakem Raphael Claus yönetecek.
KANADA - FAS MAÇI HANGİ KANALDA?
Fas'a tarihindeki ikinci son 16 turu bileti için beraberlik de yetiyor. Kanada'nın kazanması halinde ise Hırvatistan'ın Belçika'yı yenmesi gerekecek. Kanada'nın kazanması, Belçika'nın da Hırvatistan'ı yenmesi durumunda Fas ve Hırvatistan'dan kimin tur atlayacağını averaj belirleyecek.
Grupta iki maçını da kaybeden Kanada'nın elenmesi kesinleşmişti.
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