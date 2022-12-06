2022 FIFA Dünya Kupası Portekiz - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İsviçre ile karşılaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Portekiz - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Portekiz ile İsviçre karşı karşıya gelecek.
PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
6 Aralık Salı günü Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadelede Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos düdük çalacak.
PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT1'den naklen yayımlanacak.
Portekiz ile İsviçre arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip, çeyrek finalde Fas-İspanya karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.
Dünya Kupası'nda Güney Kore, Uruguay ve Gana ile birlikte H Grubu'nda yer alan Portekiz, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı ve grubunu lider tamamladı.
İsviçre ise Brezilya, Kamerun ve Sırbistan ile G Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 6 puan topladı ve aynı puana sahip Brezilya'nın averajla gerisinde kalarak grubu ikinci sırada bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı.
Portekiz ile İsviçre Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.
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