2022 FIFA Dünya Kupası Portekiz - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

06 Aralık 2022 Salı, 09:03

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Portekiz ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6 Aralık Salı günü Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadelede Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos düdük çalacak.

PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?



Karşılaşma TRT1'den naklen yayımlanacak.

Portekiz ile İsviçre arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip, çeyrek finalde Fas-İspanya karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Dünya Kupası'nda Güney Kore, Uruguay ve Gana ile birlikte H Grubu'nda yer alan Portekiz, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı ve grubunu lider tamamladı.

İsviçre ise Brezilya, Kamerun ve Sırbistan ile G Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 6 puan topladı ve aynı puana sahip Brezilya'nın averajla gerisinde kalarak grubu ikinci sırada bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Portekiz ile İsviçre Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.