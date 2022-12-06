2022 FIFA Dünya Kupası Portekiz - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İsviçre ile karşılaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Portekiz - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2022 Salı, 09:03
2022 FIFA Dünya Kupası Portekiz - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Portekiz ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6 Aralık Salı günü Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadelede Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos düdük çalacak.

PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT1'den naklen yayımlanacak.

Portekiz ile İsviçre arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip, çeyrek finalde Fas-İspanya karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Dünya Kupası'nda Güney Kore, Uruguay ve Gana ile birlikte H Grubu'nda yer alan Portekiz, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı ve grubunu lider tamamladı.

İsviçre ise Brezilya, Kamerun ve Sırbistan ile G Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 6 puan topladı ve aynı puana sahip Brezilya'nın averajla gerisinde kalarak grubu ikinci sırada bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Portekiz ile İsviçre Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.


2022 FIFA Dünya Kupası Portekiz isviçre

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