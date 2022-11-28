2022 FIFA Dünya Kupası Portekiz - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Portekiz ile Uruguay bugün karşı karşıya gelecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Portekiz - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Portekiz ile Uruguay bugün karşı karşıya gelecek.
PORTEKİZ - URUGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
28 Kasım Pazartesi Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek.
PORTEKİZ - URUGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT 1'den ekranlara gelecek.
Gruptaki ilk maçında Gana'yı 3-2 yenen Portekiz, bu karşılaşmayı da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. İlk maçında Güney Kore ile golsüz berabere kalan Uruguay ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
Portekiz ile Uruguay, Dünya Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak.
İki takım, 2018'de Rusya'da düzenlenen şampiyonanın son 16'turunda karşı karşıya gelmiş, Uruguay, Edinson Cavani'nin golleriyle 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.
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