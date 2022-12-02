2022 FIFA Dünya Kupası Sırbistan - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sırbistan ile İsviçre, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu için karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2022 Cuma, 10:04
2022 FIFA Dünya Kupası Sırbistan - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre, G Grubu'ndaki son maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

Teknik direktör Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, 1-0'lık Kamerun galibiyetiyle başladığı kupadaki ikinci maçında Brezilya'ya tek golle yenildi.

Neymar'ın sakatlandığı maçta Brezilya'ya 2-0 yenilen Sırbistan ise Kamerun ile 3-3 berabere kalarak tek puanını aldı.

İsviçre kazanır, Brezilya kaybederse, grup liderini averaj belirleyecek. İsviçre berabere kalır, Kamerun Brezilya'yı yenerse, son 16 turuna çıkan takım için averaja bakılacak.

Birer puana sahip Kamerun ve Sırbistan'ın rakiplerini yenmesi halinde, ikincilik yine averajla belli olacak.

Kamerun'un eksi 1, son sıradaki Sırbistan'ın eksi 2 averajı bulunuyor.

SIRBİSTAN - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetecek.

SIRBİSTAN - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

974 Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.


2022 FIFA Dünya Kupası Sırbistan isviçre

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