2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, Hırvatistan hazırlıklarına başladı
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan ile karşılaşacak Brezilya, zorlu mücadele için çalışmalarına başladı.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda 9 Aralık Cuma günü Hırvatistan ile çeyrek finalde karşılaşacak Brezilya, hazırlıklarına başladı.
Al Arabi Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana, Güney Kore ile yapılan son 16 turu maçında forma giyen futbolcular katılmadı. Bu oyuncuların günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı öğrenildi.
Teknik direktör Tite yönetiminde dayanıklılık ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
BREZİLYA'DA HEDEF HIRVATİSTAN
Sakatlığı bulunan Alex Sandro, fizyoterapist eşliğinde düz koştu yaptı.
Brezilyalı futbolcular, idmanın ardından taraftarlara imza dağıttı.
"Sambacılar", yarın yapacağı antrenmanla Hırvatistan müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
Beş şampiyonlukla Dünya Kupası'nın en başarılı takımı Brezilya, Hırvatistan'ı yenerek adını yarı finale yazdırmak istiyor.
Hırvatistan maçında gözler yıldız futbolcu Neymar'ın üzerinde olacak. Neymar, bu karşılaşmada fileleri havalandırdığı takdirde 77 gole ulaşacak ve Brezilya Milli Takımı'nda en fazla gol atan futbolcular sıralamasında zirvede yer alan efsane isim Pele'yi yakalayacak.
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