2022 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu: Avustralya
Avustralya, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, Danimarka ve Tunus ile D Grubu'nda mücadele edecek. Turnuvaya 5'i üst üste olmak üzere 6. kez katılacak "Kangurular", en büyük başarısına 2006'da son 16 turuna yükselerek ulaştı.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Avustralya Milli Futbol Takımı, 5'i üst üste olmak üzere 6. kez bu turnuvada mücadele edecek.
Son şampiyon Fransa, Danimarka ve Tunus ile D Grubu'nda yer alan Avustralya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Graham Arnold'un teknik direktörlüğünü üstlendiği Avustralya, Asya Elemeleri'nde epey meşakkatli bir yolu aştıktan sonra 2022 Katar biletini almayı başardı.
İkinci turda Kuveyt, Ürdün, Nepal ve Tayvan'ın yer aldığı B Grubu'nu 24 puanla namağlup lider tamamlayan "Kangurular" üçüncü tura yükseldi.
Bu turda Suudi Arabistan, Japonya, Umman, Çin ve Vietnam ile mücadele eden Avustralya, grubu 15 puanla 3. sırada bitirdi ve adını 4. tura yazdırdı.
Dördüncü turda Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2-1, kıtalararası play-off'ta ise normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 tamamlanan maçta Peru'ya penaltılarda 5-4 üstünlük kuran "Kangurular", 2022 Dünya Kupası'nda oynama hakkı elde etti.
Eleme müsabakalarında fileleri 45 kez sarsan Avustralya, kalesinde ise 12 gol gördü.
"Kangurular"ın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:
İKİNCİ TUR:
Kuveyt-Avustralya: 0-3
Avustralya-Nepal: 5-0
Tayvan-Avustralya: 1-7
Ürdün-Avustralya: 0-1
Avustralya-Kuveyt: 3-0
Avustralya-Tayvan: 5-1
Nepal-Avustralya: 0-3
Avustralya-Ürdün: 1-0
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Avustralya
|8
|8
|-
|-
|28
|2
|26
|24
|Kuveyt
|8
|4
|2
|2
|19
|7
|12
|14
|Ürdün
|8
|4
|2
|2
|13
|3
|10
|14
|Nepal
|8
|2
|-
|6
|4
|22
|-18
|6
|Tayvan
|8
|-
|-
|8
|4
|34
|-30
|-
ÜÇÜNCÜ TUR:
Avustralya-Çin: 3-0
Vietnam-Avustralya: 0-1
Avustralya-Umman: 3-1
Japonya-Avustralya: 2-1
Avustralya-Suudi Arabistan: 0-0
Çin-Avustralya: 1-1
Avustralya-Vietnam: 4-0
Umman-Avustralya: 2-2
Avustralya-Japonya: 0-2
Suudi Arabistan-Avustralya: 1-0
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Suudi Arabistan
|10
|7
|2
|1
|12
|6
|6
|23
|Japonya
|10
|7
|1
|2
|12
|4
|8
|22
|Avustralya
|10
|4
|3
|3
|15
|9
|6
|15
|Umman
|10
|4
|2
|4
|11
|10
|1
|14
|Çin
|10
|1
|3
|6
|9
|19
|-10
|6
|Vietnam
|10
|1
|1
|8
|8
|19
|-11
|4
DÖRDÜNCÜ TUR
Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya: 1-2
KITALARARASI PLAY-OFF
Avustralya-Peru: 0-0 (Penaltılarda 5-4)
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Avustralya'da teknik direktör Arnold, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda fiziksel güçlerine güveniyor.
"Kangurular"ın kadrosunda bir dönem Süper Lig'de forma giyen Aziz Behich ile Awer Mabil de yer alıyor.
Kaptanlığı üstlenen kaleci Mathew Ryan, orta sahada Aaron Mooy ile elemelerde 7 gol kaydeden Jamie Maclaren, "Kangurular"ın turnuvada en güvendiği oyuncuların başında geliyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Avustralya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 5 kez katıldı.
1974 Dünya Kupası ile ilk kez bu arenada sahneye çıkan Avustralya, ardından 2006, 2010, 2014 ve 2018 olmak üzere üst üste 4 kez bu turnuvada yer aldı.
Dünya Kupası tarihi boyunca 13 gol atıp, kalesinde de 31 gol gören Avustralya, organizasyondaki en iyi derecesine ise 2006 Almanya'da son 16 turuna kalarak elde etti.
Avustralya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1974 - Grup aşaması
2006 - Son 16 turu
2010 - Grup aşaması
2014 - Grup aşaması
2018 - Grup aşaması
MAÇ TAKVİMİ
Avustralya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:
22 Kasım Salı:
22.00 Fransa-Avustralya (Al Janoub Stadı-Al Wakrah)
26 Kasım Cumartesi:
13.00 Tunus-Avustralya (Al Janoub Stadı-Al Wakrah)
30 Kasım Çarşamba:
18.00 Avustralya-Danimarka (Al Janoub Stadı-Al Wakrah)
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yandaşlık yapacağım derken...
- Türkiye'nin konuştuğu olayda ifadeler ortaya çıktı
- Rozetini Kılıçdaroğlu taktı: Düğünden CHP'ye!
- Erdoğan’ın İsveç Başbakanı ile seçim diyaloğuna tepki
- 'Başın derde girecek' demişler...
- 'Böyle yetenek yüzyılda bir gelir'
- AYM'den Öğretmenlik Kanunu kararı
- Bari bugün yapmasaydınız!
- 'Müstehcen ihanet yazışmaları' ifşa oldu
- Çekilme talimatı verdiler