2022 FIFA Dünya Kupası'nda Edinson Cavani çıldırdı! VAR monitörünü devirdi...
2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Gana ile Uruguay karşı karşıya geldi. Maçı 2-0 kazanan Uruguay, galibiyete rağmen turnuvadan elendi. Uruguay'da milli futbolcu Edinson Cavani sinirinden VAR'ı yumrukladı.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Uruguay, Gana'yı 2-0 yenmesine rağmen Güney Kore'nin Portekiz'i mağlup etmesiyle gruptan çıkamadı.
Milli futbolcu Edinson Cavani, öfkesini Video Yardımcı Haken (VAR) monitöründen çıkardı.
CAVANI VAR EKRANINI YIKTI!
Uruguay oyuncuları Güney Kore’nin Portekiz’i yenmesi nedeniyle averajla Dünya Kupası’na veda etmenin üzüntüsü içerisinde soyunma odasına giderken, Cavani penaltı bekledikleri pozisyonlarda oyuna müdahale etmediğini düşündüğü VAR’ın saha kenarındaki TV panelini yumruklayıp yere düşürdü. FIFA yetkilileri yere düşen TV’nin fotoğrafını çekti.
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