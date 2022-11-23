2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas - Hırvatistan maçından gol sesi çıkmadı

23 Kasım 2022 Çarşamba, 15:58

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Fas ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadyumu'nda, Arjantinli Fernando Rapallini'nin yönettiği karşılaşmada iki takım da girdiği gol pozisyonlarından faydalanamazken, mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Fas'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

Fas, F Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan'ın ikinci maçtaki rakibi ise Kanada olacak. Mücadeleler 27 Kasım Pazar günü oynanacak.