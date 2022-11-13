2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu: İsviçre
Dünya Kupası'na 12. kez katılacak İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında yer alıyor. Turnuva tarihindeki en önemli başarısını çeyrek finale çıkarak gerçekleştiren İsviçre, G Grubu'nda Brezilya, Sırbistan ve Kamerun ile mücadele edecek.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası'nda İsviçre, G Grubu'nda mücadele edecek.
Grubunda Brezilya, Sırbistan ve Kamerun ile ilk ikiye kalmak için mücadele edecek İsviçre'nin Dünya Kupası'nda bugüne kadar en önemli başarısı çeyrek finale çıkmak oldu.
İsviçre'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Avrupa elemelerinde C Grubu'nda yer alan İsviçre, İtalya'nın önünde grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.
Grupta oynadığı 8 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen İsviçre, 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan toplayarak zirvede yer aldı. Sekiz maçta 15 gol atan İsviçre, kalesinde yalnızca 2 gole izin verdi.
İsviçre, grubun güçlü ekibi İtalya ile oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrıldı.
İsviçre'nin C Grubu'nda aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Bulgaristan-İsviçre: 1-3
İsviçre-Litvanya: 1-0
İsviçre-İtalya: 0-0
Kuzey İrlanda-İsviçre: 0-0
İsviçre-Kuzey İrlanda: 2-0
Litvanya-İsviçre: 0-4
İtalya-İsviçre: 1-1
İsviçre-Bulgaristan: 4-0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|İsviçre
|8
|5
|3
|0
|15
|2
|18
|İtalya
|8
|4
|4
|0
|13
|2
|16
|Kuzey İrlanda
|8
|2
|3
|3
|6
|7
|9
|Bulgaristan
|8
|2
|2
|4
|6
|14
|8
|Litvanya
|8
|1
|0
|7
|4
|19
|3
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Alexander Frei, Stephane Chapuisat, Johann Vogel, Hakan Yakın gibi eski önemli oyuncuların forma giydiği İsviçre'nin bu turnuvada en güven duyduğu isimler arasında Arsenal'den Granit Xhaka, Manchester City'den Manuel Akanji ve Chelsea'den Denis Zakaria gibi futbolcular yer alıyor.
Türk kökenli İsviçreli teknik adam Murat Yakın yönetimindeki İsviçre'nin kalesinde ise deneyimli isim Yann Sommer yer alıyor. İsviçre kadrosunda Süper Lig'den çağırılan tek isim ise Galatasaray'ın forvet oyuncusu Haris Seferovic oldu.
İsviçre kadrosunda Türk kökenli oyuncu Eray Cömert de kendine yer buldu.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Daha önce Dünya Kupası finallerine 11 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 ve 2018) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor.
Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006, 2014 ve 2018'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı.
Dünya Kupası'nda çıktığı 37 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 50 gol atıp, kalesinde 64 gol gördü.
İsviçre'nin Dünya Kupası karnesi şöyle:
1934 - Çeyrek final
1938 - Çeyrek final
1950 - İlk tur
1954 - Çeyrek final
1962 - İlk tur
1966 - İlk tur
1994 - Son 16
2006 - Son 16
2010 - İlk tur
2014 - Son 16
2018 - Son 16
KADROSU
Kaleciler: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Philipp Kohn (Salzburg), Jonas Omlin (Montpellier), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)
Savunma: Manuel Akanji (Manchester City), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schar (Newcastle United), Silvan Widmer (Mainz 05)
Orta saha: Granit Xhaka (Arsenal), Edimilson Fernandes (Mainz 05), Fabian Frei (Basel), Remo Freuler (Nottingham Forest), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Rieder (Young Boys), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt), Renato Steffen (Lugano), Denis Zakaria (Chelsea), Michel Aebischer (Bologna)
Forvet: Breel Embolo (Monaco), Christian Fassnacht (Young Boys), Noah Okafor (Salzburg), Haris Seferovic (Galatasaray), Ruben Vargas (Augsburg).
MAÇ TAKVİMİ
24 Kasım (TSİ 13.00): İsviçre-Kamerun (Al Janoub Stadı)
28 Kasım (TSİ 19.00): Brezilya-İsviçre (Stadyum 974)
2 Aralık (TSİ 22.00): Sırbistan-İsviçre (Stadyum 974)
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