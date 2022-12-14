Lionel Messi acı haberi verdi: 'Dünya Kupası yolculuğum bitiyor'

14 Aralık 2022 Çarşamba, 11:11

Arjantinli yıldız Messi, Katar'daki finalin son Dünya Kupası maçı olacağını doğruladı.

Messi, Hırvatistan maçının ardından Arjantinli medya kuruluşu Diario Deportivo Ole'ye verdiği demeçte "Dünya Kupası yolculuğumu bir finalde son maçımı oynayarak bitirdiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum" dedi.

Dünya Kupası kariyerini final maçında sonlandırmanın iyi bir tercih olduğunu söyleyen Arjantinli futbolcu "Bir sonraki turnuva için uzun yıllar var. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Bu şekilde bitirmek en iyisi" ifadelerini kullandı.

BATISTUTA'YI GEÇTİ

Lionel Messi, Katar'da attığı beş golle, toplamda 11 kez ağları sarsarak Dünya Kupalarında en çok gol atan Arjantinli futbolcu olan Gabriel Batistuta'yı geride bıraktı.

Messi, Dünya Kupası'nda en çok gol atan Arjantinli olmasına ilişkin, "Her şey iyi güzel (rekorlar) ama önemli olan grup hedefine ulaşabilmek ki en güzeli de bu" diye konuştu.

"FİNALDE HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ"

Final için de görüşleri sorulan Arjantinli yıldız, "Çok mücadele ettikten sonra sadece bir adım uzaktayız. Bu sefer bunu gerçekleştirmek için her şeyimizi vereceğiz" yanıtını verdi.

Hırvatistan karşısında aldıkları zafer, Arjantin'de binlerce taraftarın milli takımın altıncı Dünya Kupası finalini kutlamak için sokaklara dökülmesine neden oldu.

Fransa, çarşamba günü bir diğer yarı finalde Fas ile karşılaşacak.