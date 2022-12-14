Fas'ın Dünya Kupası'ndaki başarısı sebebiyle çocuklara ücretsiz tıraş!

AA
14 Aralık 2022 Çarşamba, 16:06
<p>Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.</p>

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.

<p>Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.</p>

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.

<p>Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.</p>

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.

<p>Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.</p>

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.

<p>Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.</p>

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.

<p>Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.</p>

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.

<p>Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.</p>

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.

<p>Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.</p>

Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.

2022 Dünya Kupası Fas fransa

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