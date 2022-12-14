Fas'ın Dünya Kupası'ndaki başarısı sebebiyle çocuklara ücretsiz tıraş!
Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.
Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.
Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.
Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.
Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.
Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.
Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.
Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselmesi sebebiyle, bir grup berber, Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Azrak kampındaki çocukları ücretsiz tıraş etti.
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