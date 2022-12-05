2022 FIFA Dünya Kupası'ndan elenen Uruguay'da Fernando Muslera'nın gözü Galatasaray'da
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı forma giyemeden tamamladı.
Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, 2022 Dünya Kupası'nı hayal kırıklığıyla noktaladı. 36 yaşındaki kalecinin takımı Uruguay turnuvaya ilk turda veda ederken, kendisi de tek bir dakika forma giyemeden ayrıldı.
Uruguay Milli Takımı'nın uzun yıllardır bir numarası olan Muslera, son dev turnuvada hiçbir maçta görev alamadı. Güney Kore, Portekiz ve Gana maçlarında yedek kulübesinde oturan oyuncunun yerine, Teknik Direktör Diego Alonso'nun tercihi Sergio Rochet oldu.
Ülkesinin Nacional Kulübü'nde forma giyen 29 yaşındaki eldiven, 2017-19 döneminde iki sezon Sivasspor'da görev yapmıştı. Kırmızı-beyazlılardaki ilk döneminde kaledeki ilk tercih olan Rochet, sonrasında formayı kaptırmış ve 1.5 sezon boyunca Sivas takımında kulübeye mahkum hale gelmişti.
MUSLERA'NIN SON DÜNYA KUPASI OLABİLİR
Milliyet'in haberine göre, kendisine örnek aldığı ismin Fernando Muslera olduğunu kariyerinin başlarında dile getiren Rochet, o zamanlar milli takımda oynamak için Galatasaray kalecisini geçmesi gerektiğini belirterek, "O harika bir kaleci. Muslera'yı geçmek için çok çalışmalıyım. Benim için zor ama hayalini kuruyorum" diyerek yol haritasını çizmişti.
2022 Dünya Kupası, Rochet için bu hayalinin gerçeğe dönüştüğü organizasyon olurken, 36 yaşındaki Fernando Muslera içinse büyük ihtimalle son Dünya Kupası'nda ummadığı bir son yaşadığı üzücü bir turnuva olarak kayıtlara geçti. Muslera bundan sonra teselliyi Galatasaray'da arayacak.
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