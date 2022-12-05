İngiliz futbolcu Phil Foden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa maçının şifrelerini verdi

05 Aralık 2022 Pazartesi, 09:33

İngiltere'nin yıldızı Phil Foden, Senegal'i 3-0 yenerek FIFA 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Phil Foden'ın sözleri şu şekilde:

"Bu sonuçtan ötürü çok mutluyuz. Bu gece kutlayacağız. Yarın unutacağız. Eleme maçları ilginçtir. Şimdi dinleneceğiz ve Fransa'yı düşünmeye başlayacağız. Çok zor bir maç olacak."

FRANSA'NIN ŞİFRELERİNİ VERDİ

"Fransa harika bir takım. Bence bize çok büyük problemler yaratacaklar. Adam adama ve çok fiziksel bir futbol oynuyorlar. Topu hızlı hareket ettirmek ve boş alanlar bulmak zor olacak."