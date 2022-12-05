2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile İspanya çeyrek final için mücadele edecek
Fas ile İspanya, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda 6 Aralık Salı günü karşı karşıya gelecek.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile İspanya, yarın son 16 turu maçında karşı karşıya gelecek.
Education City Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetecek.
Katar'da düzenlenen turnuvada sergilediği performansla dikkatleri üzerine toplayan Fas, F Grubu'nu 7 puanla lider tamamladı.
İlk maçında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Afrika temsilcisi, Belçika'yı 2-0 ve Kanada'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
İspanya ise çok iyi başladığı grup aşamasını istediği gibi bitiremedi. İlk randevusunda Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya, Almanya ile 1-1 berabere kalırken, son maçında ise Japonya'ya 2-1 mağlup oldu. İspanya, E Grubu'nu 4 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finalde Portekiz-İsviçre eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip olacak. 2018 Rusya'da oynanan grup maçı 2-2 berabere sonuçlanmıştı.
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