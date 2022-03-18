2022 Formula 1 heyecanı Bahreyn'de başlıyor
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 sezonu, Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.
Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 18.00'de start alacak. 57 turluk yarış ise 20 Mart Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.
Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları organizasyonu F1'in yeni sezonu Rusya'nın çıkarılmasının ardından 22 ayaktan oluşacak. Sezon, salgın ya da başka bir gerekçeyle değişiklik yaşanmazsa 20 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.
Geçen yıl nefesleri kesen son yarışta Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, son turda Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a atak yaparak damalı bayrağı ilk sırada geçmiş ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etmişti.
Markalar klasmanında ise Mercedes 8. şampiyonlukla kendisine ait rekoru geliştirmişti.
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