2022 Katar Dünya Kupası'nda bir taraftar hayatını kaybetti

26 Kasım 2022 Cumartesi, 16:17

2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Galler'in maçını takip etmek için Katar'da bulunan bir taraftar hayatını kaybetti.

Galler makamlarından yapılan açıklamada, oğlu ve arkadaşlarıyla Dünya Kupası için Doha'da bulunan Kevin Davies'in yaşamını yitirdiği kaydedildi. 62 yaşındaki Galli taraftarın doğal nedenlerle öldüğü düşünülüyor.

Galler'in B Grubu'ndaki ikinci maçında İran'a 2-0 yenildiği karşılaşmayı Davies'in izlemediği basına yansıdı.

Yaklaşık 2 bin 500 Galli taraftar, Dünya Kupası'nda takımlarını desteklemek için Katar'a gitti.