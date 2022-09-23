2023 Continental Kupası'nda 2 maç yapıldı

2023 Continental Kupası organizasyonunun 1. turunda B Grubu'nda 2 maç yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 23:03
2023 Continental Kupası'nda 2 maç yapıldı
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Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası'nın 1. turunda B Grubu'nda 2 maç yapıldı.

Zeytinburnu Buz Pisti'nde yapılan günün ilk müsabakasında Barcelona ile Liege Buldogs karşılaştı. Müsabakayı, konuk ekip 7-0 kazandı.

Organizasyonda günün ikinci maçında ise Buz Adam ekibi, Hockey Punks Vilnius takımını 6-0 mağlup etti.


2023 Continental Kupası buz hokeyi Turnuva

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