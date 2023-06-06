2023'te futbola veda eden yıldızlar
Futbol dünyasında 2023 yılında birçok yıldız isim emeklilik kararı aldı. Marek Hamsik, Burak Yılmaz ve Zlatan Ibrahimovic gibi önemli isimler, yeşil sahalara veda etti. İşte emekliliğe ayrılan bazı futbolcular...
Uzun yıllar boyunca futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatan yıldız isimler, futbolculuk kariyerlerini noktalayarak adeta bir dönemi sonlandırdı.
Marek Hamsik, Burak Yılmaz ve Zlatan Ibrahimovic gibi önemli futbolcuların emeklilik kararları spor camiasında büyük yankı uyandırdı.
İşte 2023 yılında kariyerini sonlandıran bazı futbolcular:
Burak Yılmaz
Marek Hamsik
Zlatan Ibrahimovic
Mesut Özil
Gareth Bale
Lucas Leiva
Emmanuel Adebayor
Kostas Mitroglou
Fernando Llorente
En Çok Okunan Haberler
-
- THY çalışanı veda mektubu bırakıp intihar etti!
- Fatih Portakal'dan asgari ücret kulisi: Rakamı açıkladı
- İYİ Parti'de üst düzey istifa!
- Sabit lider... Döner kadro!
- Beşiktaş'tan emektar kaptana veda töreni!
- Motosiklet satın alacaklar dikkat! 125 cc'de tezgâh!
- AİHM'den 'hak ihlali' kararı
- Erdoğan, Davut Gül'ü İstanbul Valisi olarak atadı
- Ünlü ekonomist aktardı: Mehmet Şimşek'ten itiraf
- Röportaj polemiği dikkat çekti: 'Akıllı olacaksınız'