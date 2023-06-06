2023'te futbola veda eden yıldızlar

Futbol dünyasında 2023 yılında birçok yıldız isim emeklilik kararı aldı. Marek Hamsik, Burak Yılmaz ve Zlatan Ibrahimovic gibi önemli isimler, yeşil sahalara veda etti. İşte emekliliğe ayrılan bazı futbolcular...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 20:05
2023'te futbola veda eden yıldızlar
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Uzun yıllar boyunca futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatan yıldız isimler,  futbolculuk kariyerlerini noktalayarak adeta bir dönemi sonlandırdı.

Marek Hamsik, Burak Yılmaz ve Zlatan Ibrahimovic gibi önemli futbolcuların emeklilik kararları spor camiasında büyük yankı uyandırdı.

İşte 2023 yılında kariyerini sonlandıran bazı futbolcular:

Burak Yılmaz

Marek Hamsik

Zlatan Ibrahimovic 

Mesut Özil

Gareth Bale

Lucas Leiva

Emmanuel Adebayor 

Kostas Mitroglou

Fernando Llorente


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