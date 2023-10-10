2023'teki 3. isim... Flamengo yeni hocasını duyurdu!
Brezilya 1. Futbol Ligi ekibi Flamengo, teknik direktör Tite'nin takımın başına getirildiğini açıkladı.
Brezilya'nın Flamengo kulübü, teknik direktörlük görevine 62 yaşındaki deneyimli hoca Tite'nin getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada takımda geçici görev alan Mario Jorge'nin yerine son olarak Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran Tite'nin getirildiği ifade edildi.
2023'TEKİ 3. HOCA
Tite ile yapılan sözleşmenin 2024'ün sonuna kadar olduğu da yapılan açıklamada kamuoyuna duyuruldu.
2023 yılına Vitor Pereira ile başlayan Flamengo, beklenen sonuçların alınamaması sonrası ünlü Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirmişti. Sampaoli ile 5 aylık süreçte 1.82'lik puan ortalaması tutturan Flamengo, 28 Eylül'de deneyimli teknik direktörün görevine son vermişti.
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