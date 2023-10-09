Milli para tekvandoculardan 8 madalya!

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Taiyuan Grand Prix'sinde 9 milli para tekvandocumuz 8 madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 16:35
Milli para tekvandoculardan 8 madalya!
Abone Ol google-news

Türkiye, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota puanı veren Taiyuan Grand Prix'sinde 8 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Çin'in Taiyuan kentinde düzenlenen organizasyonda 9 milli para tekvandocu tatamiye çıktı. Milliler, organizasyonu 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Erkekler 63 kiloda Mahmut Bozteke ile 70 kiloda Fatih Çelik altın madalya kazandı.

Turnuvada erkekler 58 kiloda Ali Can Özcan, kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci ve 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 65 kiloda Seçil Er ve +65 kiloda Nisa Nur Gürses ile erkekler +80 kiloda Mehmet Sami Saraç bronz madalya aldı.


2024 paris paralimpik oyunları Türkiye Tekvando Federasyonu taiyuan grand prix

İlgili Haberler

Asya Olimpiyatları'nda 'sansür' iddiası

Asya Olimpiyatları'nda 'sansür' iddiası
EURO 2032 için yan yanalar: Volkan Demirel ve Buffon'a özel görev!

EURO 2032 için yan yanalar: Volkan Demirel ve Buffon'a özel görev!
Kayak kazası geçirmişti: Neuer, Galatasaray maçında kaleyi devralabilir!

Kayak kazası geçirmişti: Neuer, Galatasaray maçında kaleyi devralabilir!

En Çok Okunan Haberler