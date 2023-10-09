Milli futbolculardan Montella yorumu: 'Milli takımdaki havayı değiştirecektir'

Yayınlanma: 09.10.2023 - 16:51

Güncelleme: 09.10.2023 - 16:51

A Milli Takım oyuncularımızdan Cenk Tosun, Hırvatistan ve Letonya karşılaşmaları öncesi milli takım kampında açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİTMEK İSTİYORUZ"

Gruptan lider çıkmak istediklerini söyleyen Cenk Tosun, "Yeni dönem bizim için çok önemli. Hırvatistan maçıyla başlayacak. Liderlik için önemli bir maç. Biz lider çıkmak istiyoruz. Herkes, bütün arkadaşlarım, kardeşlerim çok iyi işler yapıyor. Herkes çok formda. İnşallah yeni hocamızla bu iki maçı iyi geçirip, Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz." dedi.

Hırvatistan karşısında galibiyet istediklerini belirten Cenk, "Burak ağabey gerçekten çok büyük bir efsane. Ondan sonra bize nasip oldu bu forma. İnşallah biz de onun gibi burada goller atmak istiyoruz. Hırvatistan maçı gerçekten çok önemli. Liderlik için çıkacağımız bir maç. İnşallah bu maçtan galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak Montella hakkında da konuşan yıldız golcü, "Yeni hocanın gelmesiyle hava gerçekten çok güzel. Hoca bizden biri gibi, uzun süredir Türkiye'de zaten. Türkiye'yi biliyor, Türk futbolcuların dilinden anlıyor. Sıcak kanlı bir insan. Hep güler yüzlü. Buranın sorumluluğunun farkında. Burası çok büyük yer. Hava çok güzel. İlk idmanı yapacağız. Yüzde yüz hazır olmak için 2-3 gün güzel çalışacağız" diyerek konuşmasını noktaladı.

"KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İlk kez A Milli takıma çağırılan A Milli Takım oyuncusu Ertaç Özbir de açıklamalarda bulundu.

Montelle'ya teşekkürlerini sunan Ertaç Özbir, "Bu dönemde bana şans geldi. Montella geldikten sonra oyun sistemine yakın gördüğü kaleci olduğum için benim için değerlendirmede bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum. Oyun sistemine adapte olursak, önümüzdeki maçlarda çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.

"En önemli hedefimiz Milli Takımı en iyi yerlere taşımak" diyen başarılı file bekçisi, A Milli Takım'a seçilmesiyle ilgili, "Son zamanlarda aslında böyle bir umudum yoktu. Ama performansımdan dolayı, Montella'nın da gelmesiyle içimde tekrar bir şeyler yeşermeye başladı. İnşallah hem hocamız hem de benim için hayırlı olur'' ifadelerini kullandı.

Montella'nın sistemi hakkında konuşan file bekçisi, "Hocamızın bir sistem hocası olduğunu tüm Türkiye biliyor. Eğer onun isteklerini yerine getirebilirsek, bu maçlardan güzel oyun ve galibiyetlerle çıkacağımızı düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yabana atılacak bir takım olmadığını vurgulayan Ertaç, ''Hırvatistan son dönemde turnuvalara damgasını vuruyor. Önemli işler yaptılar Ama biz de yabana atılmayacak bir takımız. Özellikle milli duyguları hep birlikte hissettirebildiğimizde neler başarabileceğimizi biliyoruz. Başaracağımıza yürekten inanıyorum. Biz bu işin altından kalkabileceğimizi düşünüyorum'' değerlendirmesini yaptı.

Ertaç Özbir, son olarak şu şekilde sözlerini noktaladı:

''Montella kesinlikle havayı değiştirir. Hem bir hoca, hem de bizimle arkadaş gibi. Zaten yıllarda Avrupa'da boy göstermiş bir isim. Gerçekten bizleri çok memnun edici hocalığı ve diyalogları vardı. Adana Demirspor'daki gösterdiği arkadaşlığı ve takımdaşlığı yansıtacağını düşünüyorum. Yeter ki biz bunu yürekten isteyelim. Sonuna kadar devam edeceğiz ve başaracağız. Ben buna inanıyorum.''