Yayınlanma: 03.08.2024 - 15:20

Güncelleme: 03.08.2024 - 15:20

Paris 2024 Olimpiyatları'nın ne zaman biteceği ve madalya kazananların kimler olacağını merak eden sporseverlerin araştırmalarında yer almaya başladı. Peki, 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman bitecek? Olimpiyatlarda kaç branş yarışıyor?

PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTECEK?

2024 Paris Olimpiyatları'nın sona ereceği tarih belli oldu. Paris'te 26 Temmuz tarihinde başlayan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos tarihinde sona erecek. Oyunlarda, 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

OLİMPİYATLARDA HANGİ BRANŞLAR YER ALIYOR?

Organizasyonda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştiriliyor. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşında mücadele gerçekleştirildi.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadeleye sahne olacak branşlar şunlar;

Atletizm, atıcılık, badminton, basketbol (3x3 basketbol, basketbol), binicilik (at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışma), bisiklet (BMX serbest stil, BMX yarış, dağ, yol, pist), boks, breakdans, cimnastik (artistik, ritmik, trampolin), eskrim, futbol, güreş, (grekoromen, serbest), golf, halter, hentbol, hokey, judo, kano (akarsu slalom, durgunsu), kaykay, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, su sporları (yüzme, maraton yüzme, atlama, sutopu, senkronize yüzme), dalga sörfü, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon, tırmanış, voleybol (plaj voleybolu, voleybol), yelken.