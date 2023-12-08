2024 Paris Olimpiyatları'nda Türk hakeme görev!

Yayınlanma: 08.12.2023 - 08:07

Güncelleme: 08.12.2023 - 08:07

Türkiye Eskrim Federasyonu, hakem Abdussamet Arslan'ın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na kılıç branşı hakemi olarak davet edildiğini duyurdu.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve uluslararası hakem Abdussamet Arslan'ın, FIE (Uluslararası Eskrim Federasyonu) Yönetim Kurulu ve Hakem Kurulu kararıyla, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na kılıç branşı hakemi olarak davet edildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'yi Paris’te temsil edecek Arslan'ın, 10 kişilik asıl listede yer aldığı aktarıldı.