2024 Paris Olimpiyatları'nda Türk hakeme görev!
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda eskrim hakemi Abdussamet Arslan'ın görev alacağı duyuruldu.
Türkiye Eskrim Federasyonu, hakem Abdussamet Arslan'ın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na kılıç branşı hakemi olarak davet edildiğini duyurdu.
Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve uluslararası hakem Abdussamet Arslan'ın, FIE (Uluslararası Eskrim Federasyonu) Yönetim Kurulu ve Hakem Kurulu kararıyla, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na kılıç branşı hakemi olarak davet edildiği bildirildi.
Açıklamada, Türkiye'yi Paris’te temsil edecek Arslan'ın, 10 kişilik asıl listede yer aldığı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Atatürkçü ve namaz kılan bir insanım'
- En zengin ve yoksul iller belli oldu
- Ender Saraç'tan ilk açıklama!
- Kopenhag'dan itiraf: 'Bize bir şey oldu'
- Erbakan'dan AKP'ye şartlı destek
- Yüzde 50 zam beklentilerine yanıt verdi
- Vahdettin'i savundu, 15 Temmuz arşivi ortaya çıktı!
- Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’yla görüşecek
- Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
- Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'da kriz!