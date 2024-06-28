2024 yılı NBA Draftı'nın 2. turu tamamlandı: İşte ligin yeni yıldız adayları!
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 2024 yılı oyuncu seçimi (Draft) yapıldı. Los Angeles Lakers, LeBron James'in oğlu Bronny James'i seçerek bir ilki gerçekleştirirken Nijerya asıllı Türk basketbolcu Adem Bona'nın takımı belli oldu.
2024 NBA Draftı'nın ikinci ve son turu tamamlandı.
Draft'ın yeni iki günlük formatında ligin basketbol yöneticileri, takımları için en verimli sonuca ulaşma yolunda belli başlı seçim ve oyuncu takası hamlelerini yapmayı sürdürdü.
İkinci tur başlamadan önce, Atlanta Hawks, AJ Griffin'i Houston Rockets'ın 44 numaralı seçimiyle takas ederken; Minnesota Timberwolves, Wendell Moore Jr.'ı ve 37 numaralı draft hakkını, 53 numara seçimi karşılığında Detroit Pistons'a takas etti.
Sacramento Kings, Davion Mitchell ve Sasha Vezenkov'u göndererek Toronto Raptors'dan Jalen McDaniels'ı kadrosuna kattı.
28 seçimin tamamı kesinleştiğinde, bazıları birden fazla kez olmak üzere 15 seçim çoktan takas edilmişti.
Tüm takımlar arasında en çok seçime sahip olan Oklahoma City Thunder, draft varlıklarını edinme (ve dönüştürme) konusunda en aktif olan takımdı. Genel menajer Sam Presti'nin ekibi, Lindy Waters III'ü 52 numara seçimi karşılığında Warriors'a göndererek şaşırtıcı bir zincirleme reaksiyon yarattı.
Draft, Jonathan Mogbo ve Kyle Filipowski'nin seçilmesiyle başlayarak, hangi takıma gideceği bir süredir merak konusu olmuş olan Bronny James'in Los Angeles Lakers tarafından sonlara doğru 55. sıradan seçilmesiyle sonuçlandı.
ADEM BONA'NIN TAKIMI BELLİ OLDU
Nijerya asıllı Türk oyuncu Adem Bona ise, daha önce bir diğer Türk basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da formasını giydiği Philadelphia 76ers tarafından 41. sırada draft edildi.
2024 NBA Draftı'nın ikinci tur seçimleri şu şekilde:
31. Raptors: Jonathan Mogbo
32. Jazz: Kyle Filipowski
33. Bucks: Tyler Smith
34. Trail Blazers: Tyler Kolek (Knicks'e takas edildi)
35. Spurs: Johnny Furphy (Pacers'a takas edildi)
36. Pacers: Juan Nunez (Spurs'a takas edildi)
37. Timberwolves: Bobi Klintman (Pistons'a takas edildi)
38. Knicks: Ajay Mitchell (Thunder'a takas edildi)
39. Grizzlies: Jaylen Wells
40. Trail Blazers: Oso Ighodaro (Suns'a takas edildi)
41. 76ers: Adem Bona
42. Hornets: KJ Simpson
43. Heat: Nikola Djurisic (Hawks'a takas edildi)
44. Rockets: Pelle Larsson (Heat'e takas edildi)
45. Kings: Jamal Shead (Raptors'a takas edildi)
46. Clippers: Cam Christie
47. Magic: Antonio Reeves (Pelicans'a takas edildi)
48. Spurs: Harrison Ingram
49. Pacers: Tristen Newton
50. Pacers: Enrique Freeman
51. Knicks: Melvin Ajinca (Mavericks'e takas edildi)
52. Warriors: Quinten Post (Önce Thunder'a, ardından Blazers'a, ardından da Warriors'a takas edildi)
53. Pistons: Cam Spencer (Grizzzlies'e takas edildi)
54. Celtics: Anton Watson
55. Lakers: Bronny James
56. Suns: Kevin McCullar Jr. (Knicks'e takas edildi)
57. Grizzlies: Ulrich Chomche (Raptors'a takas edildi)
58. Mavericks: Ariel Hukporti (Knicks'e takas edildi)
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