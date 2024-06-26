NBA Draftı'nda bir Türk daha!
Nijerya asıllı Milli oyuncumuz Adem Bona, 2024 NBA Draftı'nda seçilecek adaylar arasında yer alıyor.
Nijerya asıllı Milli oyuncumuz Adem Bona, bu gece ilk ayağı düzenlenecek olan 2024 NBA Draftı'nda seçilecek adaylar arasında yer alıyor.
İlk 30 oyuncunun oluşturduğu ilk turdan seçilecek oyuncuların bu gece, sonraki 30 oyuncunun yer alacağı ikinci turun ise yarın gece düzenleneceği NBA Draftı'nda tanıdık bir isim de yer alabilir.
ESPN'den Jonathan Givony ve Jeremy Woo'nun düzenli olarak takipte olduğu ve yayınladığı 2024 NBA Draft tahminlerinde de kendine yer bulan Bona'nın, hazırlanan son tahmin listesinde 31. sırada olabileceği öne sürülmüştü.
Bir önceki tahminlerde yer aldığı 37. sıradan sonra altı sıra birden atlamış olan Bona'nın, bu sıralamaya göre önümüzdeki sezon Toronto Raptors forması giyebileceği düşünülüyor.
Bona, UCLA'de geçirdiği 2023-24 sezonunda %58.8 şut isabetiyle 12.4 sayı, 5.9 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakalamıştı.
Spor Haberleri
- Galatasaray Divan Kurulu'nda tartışma!
- İtalyan devinden Fenerbahçeli yıldıza kanca!
- Filenin Sultanları'nın olimpiyat fikstürü belli oldu!
- Pınar Karşıyaka iç transferde mutlu sona yakın
- Kızılyıldız, Mike Daum'u kadrosuna kattı
- NBA Draftı'nda bir Türk daha!
- Gürsel Dedeoğlu, Halter Federasyonu başkanlığına aday!
- Alex de Souza'nın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!
- Dursun Özbek'ten flaş açıklama!
- Nicolo Zaniolo transferde tercihini yaptı!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li başkan isim isim açıklayarak istifa etti!
- Cemaatten daire başkanlığına...
- 'Bu iftira iyi oldu'
- Asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
- 1128 yıl hapis cezası alıp nasıl tahliye olursunuz?
- Muhabir 'Beren Saat' videosunun ayrıntılarını paylaştı!
- Bu karar araç fiyatlarını etkileyecek!
- Can Kıraç hayatını kaybetti
- 'Liderimize karşı haddini aşmaya kalkanlar...'
- 'Normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor'