Cumhuriyet Gazetesi Logo
2025 FIFA Arap Kupası'nda finalin adı belli oldu!

2025 FIFA Arap Kupası'nda finalin adı belli oldu!

16.12.2025 09:53:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
2025 FIFA Arap Kupası'nda finalin adı belli oldu!

Fas, 2025 FIFA Arap Kupası yarı finalinde karşılaştığı Birleşik Arap Emirlikleri'ni 3-0 mağlup ederek finale adını yazdıran ekip oldu.

Katar'da düzenlenen FIFA 2025 Arap Kupası'nın finalinde Fas ile Ürdün karşı karşıya gelecek.

Al Rayyan Stadı'nda oynanan yarı final maçında Fas, 28. dakikada Karim El Berkaoui, 83. dakikada Achraf El Mahdioui ve 90+2. dakikada Abderrazak Hamdallah'ın attığı gollerle Birleşik Arap Emirlikleri'ni 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Al Bayt Stadı'nda oynanan diğer yarı final karşılaşmasında ise Suudi Arabistan'ı 66. dakikada Nizar Al-Rashdan'ın golüyle 1-0 mağlup eden Ürdün, finale yükselerek Fas'ın rakibi oldu.

18 Aralık Perşembe günü Lusail Stadı'nda oynanacak final maçı TSİ 19.00'da başlayacak. Al Rayyan Stadı'nda TSİ 14.00'te oynanacak üçüncülük maçında ise Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #FIFA #Fas #Ürdün

İlgili Haberler

Premier Lig'de 4-4'lük maç!
Premier Lig'de 4-4'lük maç! Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bournemouth ile 4-4 berabere kaldı.
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için transfer iddiası: 'Yüzde bir milyon alınacak...'
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için transfer iddiası: 'Yüzde bir milyon alınacak...' Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında kendi sahasında ağırladığı Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı yorumladı.
Roma'nın 2 maçlık hasreti dindi!
Roma'nın 2 maçlık hasreti dindi! Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Como'yu 1-0 mağlup etti.