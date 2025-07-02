2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final heyecanıyla devam edecek.

Son 16 turunda İtalyan ekibi Inter'i sürpriz bir şekilde elemeyi başaran Brezilya temsilcisi Fluminense, bir başka büyük sürprize imza atan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile kozlarını paylaşacak. Al Hilal, turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen İngiliz ekibi Manchester City'i uzatmalarda 4-3 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

Bir diğer çeyrek final müsabakasında Brezilya ekibi Palmeiras, İngiliz temsilcisi Chelsea ile eşleşti. Son 16 turunda, Palmeiras, bir başka Brezilyalı ekibi Botafogo'yu uzatmalarda 1-0’lık skorla geçmeyi başarırken, Chelsea ise Portekiz temsilcisi, milli futbolcularımız olan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Benfica'yı uzatmalarda bulduğu 3 gol ile 4-1 mağlup etmişti.

AVRUPA DEVLERİ ÇEYREK FİNALDE KARŞI KARŞIYA

Son 16 turunda Lionel Messi'nin formasını giydiği ABD ekibi Inter Miami'yi 4-0'lık skorla geçmeyi başaran son UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Paris Saint-Germain ise çeyrek finalde Alman temsilcisi Bayern Münih ile eşleşti. Bayern Münih, son 16 turunda Brezilya ekibi Flamengo'yu 4-2'lik skorla saf dışı bırakmıştı.

Son 16 turunda karşı karşıya gelen milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız kozlarını paylaştı. İki milli yıldızında başarılı performans sergilediği karşılaşmada İspanya ekibi Real Madrid, İtalyan rakibini 21 yaşındaki forvet Gonzalo Garcia'nın kaydettiği golle 1-0 geçerek çeyrek finalde Alman ekibi Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Dortmund, son 16 turunda Meksika ekibi Monterrey'i 2-1'le geçip son çeyrek finalist olarak adını bir üst tura yazdırmıştı.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları 4-5 Temmuz, yarı final maçları 8-9 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Final maçına, 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadı ev sahipliği yapacak.