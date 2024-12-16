Trabzonspor maçı öncesi... Galatasaray'dan flaş Hakim Ziyech kararı!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayacağı iddia edildi.
Galatasaray'ın sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech beklentilerin altında kalmıştı. Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılığı gündeme gelen Ziyech'te Trabzonspor derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
KADRODA YER ALMAYACAK
TRT Spor'un haberine göre; Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının geniş kadrosunda yer almayacak. Dün konuyla ilgili bilgilendirilen Ziyech'in bugün tesislere gitmediği haber detayında yer aldı.
Bu sezon 11 maça çıkıp sadece 320 dakika süre alan Ziyech, 1 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #Hakim Ziyech #galatasaray #trabzonspor
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