Sergen Yalçın'dan Galatasaray - Trabzonspor maçı tahmini: 'Oyun olarak görüntüsü sağlıklı değil'

Spor yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Galatasaray -Trabzonspor derbisi hakkında konuştu.

Sergen Yalçın'dan Galatasaray - Trabzonspor maçı tahmini: 'Oyun olarak görüntüsü sağlıklı değil'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 14:54

Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray - Trabzonspor derbisini Ekol TV'de değerlendirdi.

Trabzonspor'un bu sezon beklentilerin oldukça altında kaldığını aktaran Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'in bordo-mavililere çare olamadığını bildirdi.

Trabzonspor'da işlerin iyi gitmediğini sözlerine ekleyen Sergen Yalçın, 2024-25 sezonunun Karadeniz ekibi için geçiş süreci olacağını dile getirdi.

'GÖRÜNTÜSÜ SAĞLIK DEĞİL'

Sergen Yalçın, "Trabzonspor'un şu an puan cetvelindeki görüntüsü sağlıklı değil. Oyun olarak görüntüsü de sağlıklı değil" ifadesini kullandı.

Öte yandan 52 yaşındaki teknik adam, Galatasaray'ın dev maçta ağır favori olduğunu aktardı.

Buna karşın Trabzonspor'un maçta sürpriz yapma ihtimali olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Galatasaray'ın kazanması normal sonuç olur" dedi.

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın bu akşamki maçta puan kaybetmeyeceğini düşündüğünü söyleyerek sözlerini noktaladı.


Etiketler: #sergen yalçın #galatasaray #trabzonspor

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