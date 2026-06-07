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2026-2027 yaz sezonu Süper Lig transfer dönemi ne zaman? Süper Lig transfer dönemi hangi tarihte başlıyor?

2026-2027 yaz sezonu Süper Lig transfer dönemi ne zaman? Süper Lig transfer dönemi hangi tarihte başlıyor?

7.06.2026 16:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026-2027 yaz sezonu Süper Lig transfer dönemi ne zaman? Süper Lig transfer dönemi hangi tarihte başlıyor?

Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna hazırlıklar devam ederken, gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Peki, 2026-2027 yaz sezonu Süper Lig transfer dönemi ne zaman? Süper Lig transfer dönemi hangi tarihte başlıyor?
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Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları hız kazanırken, futbolseverler de resmi transfer döneminin başlangıç tarihini araştırıyor. Peki, 2026-2027 yaz sezonu Süper Lig transfer dönemi ne zaman? Süper Lig transfer dönemi hangi tarihte başlıyor?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig 2026-2027 sezonu transfer ve tescil dönemlerine ilişkin TFF'den henüz kesin tarihler açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki tarih aralığı baz alındığında yaz transfer döneminin Haziran sonunda başlayıp Eylül ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.

AVRUPA LİGLERİNDE TRANSFER SEZONU TARİHLERİ

Premier Lig'in 2026 yaz transfer dönemi resmi olarak 15 Haziran Pazartesi günü açılacak ve 1 Eylül Salı günü TSİ 23:00'te kapanacak.

İspanya LaLiga'sı transfer penceresini 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü açacak ve 1 Eylül 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 04:59'da sona erecek.

İtalyan Serie A'da transfer sezonu 29 Haziran 2026'da açılacak ve 1 Eylül 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 04:00'te kapanacak.

Almanya Bundesliga'sında transferler 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü başlayıp 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 04:00'te sona erecek.

Fransa Ligue 1'de ise transfer dönemi 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü açılacak ve 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 04:00'te bitecek.

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