2026 Dünya Kupası I Grubu’nda Fransa favori: Senegal, Norveç ve Irak zorlu yarışta

2026 Dünya Kupası’nda I Grubu, hem yıldızları hem de güçlü hikâyeleriyle turnuvanın dikkat çeken gruplarından biri olacak. Fransa, son yılların en istikrarlı büyük turnuva takımlarından biri olarak grubun favorisi konumunda. Senegal, Afrika futbolunun güçlü temsilcilerinden biri olarak grupta iddialı bir görüntü çizerken; Norveç, Erling Haaland önderliğinde büyük bir Dünya Kupası hikâyesi yazmak istiyor. Irak ise turnuvaya taşıdığı mücadele gücüyle grubun sürpriz ihtimallerinden biri olabilir.

FRANSA İÇİN HEDEF YENİDEN ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ

Fransa, I Grubu’na doğal favori olarak giriyor. 2018 Dünya Kupası şampiyonu, 2022 Dünya Kupası finalisti olan Fransa; kadro kalitesi, turnuva tecrübesi ve büyük maç refleksiyle grubun en güçlü takımı olarak öne çıkıyor.

Ancak Fransa açısından bu grup yalnızca favoriliği sahaya yansıtma sınavı olmayacak. Senegal’in fiziksel gücü, Norveç’in hücum tehdidi ve Irak’ın mücadeleci yapısı, Fransa’nın grup liderliği yolunda dikkatli olması gereken başlıklar arasında yer alıyor.

SENEGAL 2002 HAFIZASINI YENİDEN CANLANDIRMAK İSTİYOR

Senegal için I Grubu’nun en özel anlamlarından biri Fransa eşleşmesi. İki takım, Dünya Kupası tarihinde unutulmaz bir karşılaşmayla hafızalara kazınmıştı. 2002 Dünya Kupası’nın açılış maçında Senegal, son şampiyon Fransa’yı 1-0 mağlup ederek turnuva tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atmıştı. 2026’da bu eşleşme, yıllar sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine taşınacak.

Senegal, güçlü fizik yapısı, tempolu oyunu ve turnuva tecrübesiyle I Grubu’nda Fransa’nın en ciddi rakiplerinden biri olarak değerlendiriliyor. Norveç ve Irak karşılaşmaları ise Senegal’in son 32 turu hedefi açısından belirleyici olacak.

NORVEÇ, HAALAND İLE BÜYÜK SAHNEDE

Norveç, I Grubu’nun en merak edilen takımlarından biri. Avrupa futbolunun en önemli yıldızlarından Erling Haaland’ın varlığı, Norveç’i turnuvanın takip edilmesi gereken ekiplerinden biri haline getiriyor.

Norveç için Senegal ve Irak maçları, gruptaki hedefi açısından kritik önemde olacak. Fransa karşılaşması ise takımın turnuvadaki seviyesini ve iddiasını gösterecek en önemli sınavlardan biri olabilir.

IRAK İÇİN BÜYÜK TURNUVA VİTRİNİ

Irak, I Grubu’nda turnuvanın mücadele gücü yüksek takımlarından biri olarak sahneye çıkacak. Dünya Kupası gibi büyük bir organizasyonda Fransa, Senegal ve Norveç gibi takımlarla aynı grupta yer almak, Irak futbolu açısından önemli bir vitrin anlamı taşıyor.

Irak’ın özellikle Norveç ve Senegal karşısında alacağı sonuçlar, grubun dengelerini etkileyebilir. Fransa karşılaşması ise takımın savunma direncini ve turnuva karakterini test edeceği en zorlu maçlardan biri olacak.

I GRUBU’NDA KRİTİK SORULAR

Fransa favori rolünü sahaya yansıtabilecek mi? Senegal, 2002’deki tarihi Fransa galibiyetinin hafızasını yeni bir başarıya dönüştürebilecek mi? Norveç, Haaland liderliğinde Dünya Kupası’nda güçlü bir hikâye yazabilecek mi? Irak, grubun sürpriz takımı olabilir mi?