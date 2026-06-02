2026 Dünya Kupası H Grubu’nda İspanya ve Uruguay öne çıkıyor: Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları sürpriz peşinde

2026 Dünya Kupası’nda H Grubu, iki güçlü futbol geleneğini ve iki dikkat çekici hikâyeyi aynı sahada buluşturacak. İspanya, Avrupa futbolunun teknik gücü ve oyun kültürüyle grubun favorilerinden biri olarak öne çıkarken; Uruguay, Dünya Kupası tarihindeki köklü mirası ve mücadeleci kimliğiyle gruba ayrı bir ağırlık katıyor.

İSPANYA İÇİN HEDEF GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

İspanya, H Grubu’na turnuvanın iddialı takımlarından biri olarak giriyor. Avrupa şampiyonu unvanıyla Dünya Kupası’na gelecek olan İspanya; teknik kapasitesi, pas oyunu geleneği ve genç kuşağıyla dikkat çekiyor. Reuters’ın haberine göre İspanya’da beklentilerin önemli bölümü, son dönemin en dikkat çeken genç yıldızlarından Lamine Yamal’ın turnuva performansına da bağlı olacak.

İspanya açısından Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan maçları, favori rolünün sahaya ne kadar yansıyacağını gösterecek. Uruguay karşılaşması ise grubun liderlik yarışında belirleyici maçlardan biri olabilir.

URUGUAY TURNUVA GELENEĞİYLE SAHNEDE

Uruguay, Dünya Kupası tarihinin en köklü ülkelerinden biri olarak H Grubu’nda dikkat çekiyor. İki kez Dünya Kupası şampiyonu olan Uruguay, mücadele gücü, savunma sertliği ve büyük turnuva refleksiyle İspanya’nın en ciddi rakiplerinden biri olarak değerlendiriliyor.

H Grubu’nun en dikkat çeken eşleşmelerinden biri İspanya-Uruguay mücadelesi olacak. Bu maç, yalnızca grup liderliği açısından değil, iki farklı futbol kültürünün karşı karşıya gelmesi bakımından da turnuvanın öne çıkan karşılaşmalarından biri olabilir.

SUUDİ ARABİSTAN DENGELERİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR

Suudi Arabistan, son yıllarda futbola yaptığı yatırımlar ve milli takım düzeyindeki rekabetçi yapısıyla H Grubu’nda dikkat edilmesi gereken ekiplerden biri olacak. Suudi Arabistan, Dünya Kupası hazırlık sürecine teknik direktör değişikliğiyle girerken; takımın 2022’de Arjantin’e karşı aldığı tarihi galibiyetin yarattığı hafıza hâlâ güçlü bir referans noktası olarak görülüyor.

Suudi Arabistan için Yeşil Burun Adaları karşılaşması, gruptaki üst tur hedefi açısından kritik önem taşıyor. İspanya ve Uruguay karşısında alınacak puan ya da puanlar ise grubun genel dengesini değiştirebilir.

YEŞİL BURUN ADALARI İÇİN TARİHİ DÜNYA KUPASI SAHNESİ

Yeşil Burun Adaları, H Grubu’nun en özel hikâyelerinden birini taşıyor. 2026 Dünya Kupası, ülke futbolu için tarihi bir vitrin niteliğinde olacak. Turnuvanın ilk kez 48 takımla oynanacak olması, Yeşil Burun Adaları gibi yeni hikâyelerin de dünya futbol sahnesine çıkmasını sağlıyor; ülke, 2026’da Dünya Kupası’na ilk kez katılacak takımlar arasında yer alıyor.

Yeşil Burun Adaları açısından bu grup oldukça zorlu. Ancak Dünya Kupası’nda ilk kez sahneye çıkacak bir takımın motivasyonu, gruptaki dengeleri beklenmedik şekilde etkileyebilir. Özellikle Suudi Arabistan maçı, Yeşil Burun Adaları’nın turnuvadaki hikâyesinin yönünü belirleyebilir.

H GRUBU’NDA KRİTİK SORULAR

İspanya favori rolünü sahaya yansıtabilecek mi? Uruguay turnuva geleneğiyle grup liderliği yarışına ortak olabilecek mi? Suudi Arabistan, Asya futbolunun yükselen rekabetini sahaya taşıyabilecek mi? Yeşil Burun Adaları, ilk Dünya Kupası deneyiminde unutulmaz bir hikâye yazabilir mi?