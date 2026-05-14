2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki efsanevi Azteca Stadı'nda yapılacak açılış maçıyla başlayacak. Peki, 2026 Dünya Kupası’na hangi takımlar katılacak? Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri kim?

2026 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuva; ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Bu organizasyon, üç ülkenin birlikte düzenlediği ilk FIFA Dünya Kupası olma özelliği taşıyor. Ayrıca turnuva, 48 takımlı yeni formatla oynanacak ilk Dünya Kupası olarak da tarihe geçecek.

2026 DÜNYA KUPASI’NDA KAÇ TAKIM VAR?

2026 Dünya Kupası’nda toplam 48 takım yer alacak. Yeni formata göre takımlar, dörderli 12 gruba ayrıldı. Her grupta 4 takım bulunacak ve grup aşaması sonunda üst tura yükselen ekipler eleme turlarında yoluna devam edecek.

2026 DÜNYA KUPASI GRUPLARI BELLİ OLDU

2026 Dünya Kupası grupları görselde yer alan takımlara göre kesinleşti. A Grubu’ndan L Grubu’na kadar tüm eşleşmeler netleşirken, turnuvada birçok güçlü takımın aynı çatı altında toplandığı dikkat çekiyor.

2026 DÜNYA KUPASI GRUP TABLOSU

A Grubu Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Çekya

B Grubu Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre

C Grubu Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya

D Grubu ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye

E Grubu Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

F Grubu Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus

G Grubu Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

H Grubu İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay

I Grubu Fransa, Senegal, Irak, Norveç

J Grubu Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K Grubu Portekiz, Demokratik Kongo, Özbekistan, Kolombiya

L Grubu İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama

TÜRKİYE HANGİ GRUPTA?

Türkiye 2026 Dünya Kupası’nda hangi grupta? A Milli Takım, kesinleşen tabloya göre D Grubu’nda yer alıyor. Türkiye’nin gruptaki rakipleri ABD, Paraguay ve Avustralya olacak.