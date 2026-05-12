Bu yıl 35 ülkenin katıldığı Eurovision şarkı yarışması, İsrail'in katılımı nedeniyle yine krizle başlıyor. Peki, 2026 Eurovision ne zaman? Eurovision hangi Kanalda? 2026 Eurovision nerede yapılacak?

2026 EUROVİSİON NE ZAMAN?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, 12 Mayıs 2026 Salı günü başlayacak ve 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü yapılacak büyük finalle sona erecek.

1. Yarı Final 12 Mayıs 2026 Salı 22.00 TSİ

2. Yarı Final 14 Mayıs 2026 Perşembe 22.00 TSİ

Final 16 Mayıs 2026 Cumartesi 22.00 TSİ

2026 EUROVİSİON NEREDE YAPILACAK?

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, Avusturya’nın başkenti Viyana şehrinde gerçekleştirilecek. Yarışma, 12-16 Mayıs tarihleri arasında müzikseverleri ekran başına toplayacak.

2026 EUROVİSİON HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Eurovision Şarkı Yarışması’nın tüm gösterileri, Eurovision Şarkı Yarışması YouTube kanalı üzerinden yorumsuz şekilde uluslararası izleyiciler için canlı yayınlanacak.

Katılımcı ülkelerin yayıncıları ise kendi ülkelerinin yarıştığı yarı finali ve finali yayınlamak zorunda. Birçok yayıncı, üç gösteriyi de ekranlara taşıyacak.

2026 EUROVİSİON KATILMAYAN ÜLKELER

2026 Eurovision öncesi bazı ülkeler yarışmaya katılmayacaklarını açıkladı. Viyana’da düzenlenecek yarışmada yer almayacak ülkeler arasında İspanya, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İzlanda bulunuyor.

İsrail’in Gazze’deki saldırgan tutumu, birçok ülke tarafından protesto ediliyor. Bu gelişme de yarışma etrafındaki tartışmaların merkezinde yer alıyor.