Mircea Lucescu'dan Milli Takım için açıklama: 'Onları çok iyi tanıyorum'

20.11.2025 17:01:00
A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final aşamasındaki rakibi Romanya oldu. Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye eşleşmesini değerlendirdi.

Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye eşleşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Lucescu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Türkler'in iyi oyuncuları olduğunu biliyorum. İyi bir takımları var. Ne diyebilirim ki! Türk futbolunu çok iyi biliyorum. Tüm takımlar aynı seviyede. Bu bir sorun değil. Böyle bir takımla nasıl oynanacağını biliyoruz. Bu bir sorun değil."

"HERKES İÇİN EŞİT"

"1. torbadaki tüm takımlar aynı seviyedeydi. Play-off maçı için başka bir seçim yapılamazdı. Bence şanslar tüm takımlar için, sekiz takımın tümü için eşit."

"İYİ DÖNEMDEN GEÇİYORLAR"

"Türkler'i çok iyi tanıyorum ama son maçlarında, İspanya ile oynadıkları maçta, benim dönemimde ilk kez forma giyen altı oyuncu vardı. Onları çok iyi tanıyorum, 4-5 yıl önceden... Türkiye iyi bir dönemden geçiyor. Biz, bu dört ayda, oyuncuların seviyelerini yükseltmeliyiz."

"FUTBOL SAHADA OYNANIR"

"Ne kadar şansımız olduğundan bahsedemeyiz. Futbol sahada oynanır. Kolay olmayacak, ateşli bir atmosfer olacak. Bosna deplasmanından zaten bir deneyimimiz var. Misafirperverlik farklı olacak. Maç maç göreceğiz. Şu anda ne kadar şansımız olduğu umurumda değil, Türkiye ile oynuyoruz. Oyuncuları karşılaştıramam, şimdi başka bir seviyedeler. İyi bir maç olacak. Umarım benim takımım da yüksek seviyede olur."

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu'nun başdanışmanı Andrei Vochin, 2026 Dünya Kupası playoff yarı finalinde A Milli Takımımız ile eşleşmelerini değerlendirdi.

"SAKİN OLUN"

Vochin, "Sakin olun. Avusturya ve Bosna ile eşleşmeyi umuyorduk ve onların arkasında, 3. sırada bitirdik. İyimser olalım. Kolay bir kura olamazdı. Romanya takımının değeri göz önüne alındığında, daha düşük puanlı bir takımla oynayamayacağımız açıktı" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ İSTEMEDİM"

Romen futbol adamı, "Elemelerde tek zayıf takım Bosna ama Bosna bizi iki kez yendi, hem evimizde hem de deplasmanda. Dürüst olmak gerekirse, Türkiye'yi istememiştim. O zaman Avusturya'nın olduğu grubu da aynı derecede istiyordum. O zaman elemeyi yarı yarıya kazandığımızı söylemiştim" ifadelerini kullandı.

MIRCEA LUCESCU

Romanya Teknik Direktörü Lucescu'nun önemine değinen Vochin, "Mircea Lucescu, Türkiye'de de milli takım teknik direktörüydü. Türk futbolunu herhangi bir Rumen teknik direktörden daha iyi biliyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

