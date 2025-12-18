Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 Dünya Kupası’nın para ödülleri açıklandı!

2026 Dünya Kupası’nın para ödülleri açıklandı!

18.12.2025 09:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
2026 Dünya Kupası’nın para ödülleri açıklandı!

2026 Dünya Kupası'nda FIFA, turnuvaya katılan takımlara rekor para ödülü dağıtacak. 3 ülkenin birlikte düzenleyeceği turnuvada dağıtılacak toplam ödülünün 2022'ye göre yüzde 50 artacağı belirtildi.

FIFA, gelecek yıl Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği Dünya Kupası öncesinde turnuvada dağıtılacak para ödüllerini açıkladı.

2026 Dünya Kupası'ndaki ödül miktarı, 2022'de Katar'da düzenlenen turnuvaya göre yüzde 50 arttı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 2026 Dünya Kupası'nda toplam 727 milyon dolar ödül dağıtılacak. Şampiyon olan ülke 50 milyon dolar, ikinci takım 33 milyon dolar, üçüncü ise 29 milyon dolar kazanacak.

2026 Dünya Kupası için açıklanan ödüller şöyle:

Şampiyon: 50 milyon dolar

İkinci: 33 milyon dolar

Üçüncü: 29 milyon dolar

Dördüncü: 27 milyon dolar

5-8. sıra: 19 milyon dolar

9-16. sıra: 15 milyon dolar

17-32. sıra: 11 milyon dolar

33-48. sıra: 9 milyon dolar

* Turnuvaya katılan her takım ekstra 1.5 milyon dolar kazanacak

2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off oynayacak A Milli Takım, turnuvada yer alması halinde en az 10.5 milyon dolarlık para ödülünün sahibi olacak.

Milli takım katılım bedeli olarak 1.5 milyon dolar, performans ödülü olarak en az 9 milyon dolar kazanacak.

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off'unda ilk olarak Romanya ile karşılacak. Milli takım bu turu geçmesi halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle finalde mücadele edecek.

İlgili Konular: #FIFA #2026 Dünya Kupası #Para ödülü

İlgili Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası'nın para ödülü miktarı belli oldu!
2026 FIFA Dünya Kupası'nın para ödülü miktarı belli oldu! Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası'nda ülkelere dağıtılacak para ödülünün miktarını açıkladı.
2026 Dünya Kupası'na katılması halinde... A Milli Takım'ın fikstürü ve maç saatleri açıklandı
2026 Dünya Kupası'na katılması halinde... A Milli Takım'ın fikstürü ve maç saatleri açıklandı 2026 Dünya Kupası’nda grupların ardından maç takvimi de belli oldu. A Milli Takım'ın play-off’u geçip Dünya Kupası bileti alması halinde grupta oynayacağı maçların saatleri ve tarihleri de netleşti.
Dünya Kupası'nda grup kurası çekildi: Katılması halinde A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
Dünya Kupası'nda grup kurası çekildi: Katılması halinde A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu! ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımı, play-off etabını geçerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak.