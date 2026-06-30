2026 Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 32 mücadeleleriyle heyecan devam ediyor. Peki, 2026 Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak?

2026 DÜNYA KUPASI SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçında, turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Brezilya, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Penaltılarda Almanya'yı yenen Paraguay, son 16 turuna çıktı. Son olarak Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas, son 16 turuna adını yazdırdı.

Kanada

Brezilya

Paraguay

Fas

2026 DÜNYA KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ

2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunun eşleşmeleri ise şöyle:

Kanada | Fas

Paraguay | Fransa - İsveç galibi

Brezilya| Fildişi Sahili - Norveç galibi

Meksika - Ekvador galibi | İngiltere - Kongo DC galibi

Portekiz - Hırvatistan galibi | İspanya - Avusturya galibi

ABD - Bosna-Hersek galibi | Belçika - Senegal galibi

Arjantin - Yeşil Burun Adaları galibi | Avustralya - Mısır galibi

İsviçre - Cezayir galibi | Kolombiya - Gana galibi