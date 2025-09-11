2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin stadyumu belli oldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.09.2025 20:36:00
AA
UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin Atletico Madrid'in maçlarına ev sahipliği yapan Metropolitano Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

UEFA'nın açıklamasına göre 2027 Şampiyonlar Ligi final maçı, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Avusturya'nın Salzburg şehri ise 2026 UEFA Süper Kupa müsabakasına ev sahipliği yapacak.

Ayrıca 2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinin Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ulusal Stadyum'da oynanmasına karar verildi.

Öte yandan UEFA, kulüplere uzun süreli sakatlığı veya hastalığı bulunan bir oyuncu için Avrupa kadrolarında değişiklik yapma hakkı tanıdı. Kadrodaki futbolcu sayısının haksız yere azalmamasını ve oyuncuların ek iş yükü baskısından korunmasını sağlamak amacıyla Avrupa kupalarının lig aşamasında 6. hafta maçlarına kadar bir oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişiklik onaylandı.

