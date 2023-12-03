21 sandığın tamamını önde bitirdi: Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu!

Yayınlanma: 03.12.2023 - 22:15

Güncelleme: 03.12.2023 - 22:56

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geçerek başkanlığa seçildi.

Hasan Arat, 7271 oy aldı. Serdal Adalı ise 4557 oyda kaldı. Arat, 21 sandığın tamamını önde bitirdi.

REKOR KATILIM

Beşiktaş kongresinde 11 bin 785 üye oy kullandı. Bu sayı, kulüp için bir rekor niteliğinde.

Hasan Arat'ın listesi şu şekilde:

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

SONUÇLAR

TOPLAM

Hasan Arat: 7271

Serdal Adalı: 4557

1. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 201

Serdal Adalı: 195

2. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 227

Serdal Adalı: 201

3. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 226

Serdal Adalı: 173

4. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 243

Serdal Adalı: 205

5. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 368

Serdal Adalı: 254

6. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 358

Serdal Adalı: 225

7. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 315

Serdal Adalı: 241

8. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 361

Serdal Adalı: 225

9. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 471

Serdal Adalı: 218

10. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 483

Serdal Adalı: 172

11. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 460

Serdal Adalı: 185

12. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 334

Serdal Adalı: 260

13. Sandık sonucu

Hasan Arat: 369

Serdal Adalı: 232

14. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 359

Serdal Adalı: 207

15. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 386

Serdal Adalı: 259

16. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 442

Serdal Adalı: 234

17. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 370

Serdal Adalı: 293

18. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 332

Serdal Adalı: 193

19. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 324

Serdal Adalı: 192

20. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 348

Serdal Adalı: 182

21. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 294

Serdal Adalı: 211