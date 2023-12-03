21 sandığın tamamını önde bitirdi: Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu!
Son dakika haberi... Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Hasan Arat, rakibi Serdal Adalı'yı geçerek başkanlığa seçildi.
Hasan Arat, 7271 oy aldı. Serdal Adalı ise 4557 oyda kaldı. Arat, 21 sandığın tamamını önde bitirdi.
REKOR KATILIM
Beşiktaş kongresinde 11 bin 785 üye oy kullandı. Bu sayı, kulüp için bir rekor niteliğinde.
Hasan Arat'ın listesi şu şekilde:
Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.
SONUÇLAR
TOPLAM
Hasan Arat: 7271
Serdal Adalı: 4557
1. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 201
Serdal Adalı: 195
2. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 227
Serdal Adalı: 201
3. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 226
Serdal Adalı: 173
4. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 243
Serdal Adalı: 205
5. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 368
Serdal Adalı: 254
6. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 358
Serdal Adalı: 225
7. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 315
Serdal Adalı: 241
8. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 361
Serdal Adalı: 225
9. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 471
Serdal Adalı: 218
10. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 483
Serdal Adalı: 172
11. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 460
Serdal Adalı: 185
12. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 334
Serdal Adalı: 260
13. Sandık sonucu
Hasan Arat: 369
Serdal Adalı: 232
14. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 359
Serdal Adalı: 207
15. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 386
Serdal Adalı: 259
16. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 442
Serdal Adalı: 234
17. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 370
Serdal Adalı: 293
18. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 332
Serdal Adalı: 193
19. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 324
Serdal Adalı: 192
20. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 348
Serdal Adalı: 182
21. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 294
Serdal Adalı: 211
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