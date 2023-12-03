Serdal Adalı'dan Hasan Arat'a eleştiri: 'Ben kimsenin ayağına gitmem'

Yayınlanma: 03.12.2023 - 12:47

Güncelleme: 03.12.2023 - 12:47

Beşiktaş'ın başkan adaylarından Serdal Adalı, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oylama başlamadan önce konuştu.

Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Cumhuriyetin 100. yılında büyük Beşiktaş'ın başkan adayı olmanın gururunu yaşıyorum. Kulübümüzün unutulmaz isimleri, Süleyman Seba, Hakkı Yeten ve Şeref Bey başta olmak üzere daha nicelerini rahmetle anıyorum. Değerli Beşiktaşlılar, ben bu kürsüye ilk defa gelmiyorum. 2013'te aday oldum. 2019'da 'Yüreği olan varsa çıksın' dediler. Gözümü kırpmadan yine geldim. Bugün yine 'Beşiktaş'ın ayağa kalkması lazım' dediler. İşte karşınızdayım"

"BEN 13 SENEDİR BURADAYIM"

"Aday olmamı açıkladığımda nedense birileri çok rahatsız oldu. O andan itibaren sosyal medyadan saldırdılar. Ortam gerilmesin diye cevap vermedim. Devlet ve aile terbiyeme göre az ve öz konuşmak benim prensibimdir. Benim için 23 gün kala aday oldu, bu saygısızlıktır dediler. Unuttukları şey, benim son 13 senedir hep burada olduğumdur. Buna karşın ben seviyeyi düşürmemek adına siz 20 senedir neredeydiniz demedim."

"Ben camia ve takım zora düşsün diye pusuda beklemedim. Bana şunun bunun devamı dediler. O da tutmayınca hakaret etmeye başladılar. Bunun Beşiktaş'a zarar verdiğini düşünmediler. Hasan Abi de bu çirkinlikleri durdurma ihtiyacı bile duymadı. Yine de canı sağ olsun. Sosyal medya ve saldırıların kimin tarafından yapıldığını incelediğimde daha enteresan bir şey gördüm. 4 sene önce Çebi ile girdiğim yarışta Çebi'nin seçim çalışmalarını yürüten ekip tamamen Hasan abinin yanından çıktı. Bu algı çalışmaların hiçbiri karşılık bulmadı"

"BEN KİMSENİN AYAĞINA GİTMEM"



"Sanki koskoca Beşiktaş camiasında herkes birbirinin devamıymış, sanki pazarlıklarla hareket ediyormuş gibi. Kongre üyeleri oylarını iradeleri dışında yapıyormuş. Bu camiamıza yapılan çok büyük haksızlık. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek sözü camiayı ayrıştırmaktan başka bir şey değildir. Bugün Beşiktaş için bir milattır. ya birlikte hareket edeceğiz ya da bölündükçe dağılacağız."

"Benim Beşiktaş için çok büyük hayallerim var. Tüm projelerimizi sizlere sunduk. En önemli işimiz futbol takımını ayağa kaldırmaktır. Kaybedecek tek bir dakika kalmamıştır. Sezonun kalanı olabilecek en iyi şekilde tamamlanacak. Gelecek sezona da şampiyonluğun en büyük favorisi olarak başlayacağız. Sizlere söz veriyorum. Transfer öyle kurgu resimlerle, selfie'lerle yapılmaz. Ben böyle bir şeye asla tenezzül etmem. Bir Beşiktaşlı olarak da kimsenin ayağına gitmem. Birini alacaksam da gider alır gelirim. Genç kardeşlerimden ricam, zekamızla alay eden bu şovlara itibar etmeyin."

"BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN HAYATTIR"

"Aday olduğum ilk günde söylediğim gibi ben yapacağım hiçbir şeyi söz vermedim. Yapacağımız bu proje ile bankalara olan borcumuzu kapatacağız. Sevgili Beşiktaşlılar bu kulüp armasında anlı şanlı Türk bayrağını taşıyan en büyük kulüptür. Sıkıntıları, üzüntüleri ve bunların çözümlerini çok iyi biliyoruz. Stadımızın kapasitesini 8-9 bin kişi artıracağız. Misafir tribünden yeni düzenlemeler yapacağız. Bilet fiyatlarını düşüneceğiz. Sadece ülke sınırlarında değil, Avrupa'da da kupa kazanacağız. Bu seçimde projeler yarışsın dedik. Ne mutlu ki en gerçekçi işlerle karşınızdayız. Sayın Arat'ın projeri de hepsi çok değerli. Günlerdir Beşiktaş'ın konuşması büyüklüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Hepimizin tek sevdası Beşiktaş'tır. Artık çok daha güçlü bir Beşiktaş olacak. Gelin bugün Beşiktaş'ın zor zamanlarında yanında olanlara oy verin. Ne olursa olsun Beşiktaş'tan kopmayanlara oy verin. Beşiktaş Benim için hayattır."