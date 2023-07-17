Filenin Sultanları’nın büyük zaferinin ardından Ebrar Karakurt’tan dikkat çeken paylaşım

Yayınlanma: 17.07.2023 - 19:50

Güncelleme: 17.07.2023 - 19:51

Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazandı.

Takımın oyuncularından Ebrar Karakurt’un şampiyonluk sonrası yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Zaman zaman sosyal medyada homofobik saldırılara uğrayan Karakurt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İsmet Özel’in "Mataramda Tuzlu Şu" şiirinden alıntı yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya."