21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda 2'de 2 yaptı

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçını da kazandı.

AA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 12:42
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda 2'de 2 yaptı
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meksika’da düzenlenen şampiyonada D Grubu'nda yer alan milli takım, ikinci maçında ABD'yi 25-17, 22-25, 25-23, 25-14'lük set sonuçlarıyla 3-1 mağlup ederek 2. tura yükselmeyi garantiledi.

Milli takım, grup maçlarına 3-2'lik Hollanda galibiyetiyle başladı.

Ay-yıldızlı ekip, grubundaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 05.00’te Küba ile karşılaşacak.

Şampiyonanın 2. turunda F Grubu’nda yer alacak milliler, karşılaşmalarını 21-23 Ağustos tarihlerinde yapacak.


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