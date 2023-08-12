19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı dünya ikincisi!

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Türkiye, ABD'ye 3-2 yenildi ve dünya ikincisi oldu.

AA
Yayınlanma: 12.08.2023 - 09:12
19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı dünya ikincisi!
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Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan final maçında milli takım, ABD'yle karşılaştı.

Türkiye, ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti. Ay-yıldızlı ekip ikinci seti geriden gelerek 25-23 aldı ve durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü seti 25-22 kazanan ABD, maçta skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette üstün bir oyun ortaya koyan ABD, seti 25-16 alarak maça 2-2'lik eşitliği getirmeyi başardı.

Karar setini 15-10 alan ABD, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak dünya şampiyonluğunu elde etti.

Milli takım ise gümüş madalya aldı. Daha önce 2011'de bu organizasyonda altın madalya alan Türkiye, 2007'den sonra bir kez daha gümüş madalya kazandı.


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