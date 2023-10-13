25 maç ceza almıştı: Ja Morant'ın son durumu belli oldu!
NBA takımlarından Memphis Grizzlies'te forma giyen yıldız Ja Morant'ın 25 maçlık cezasının değişmeyeceği iddia edildi.
Amerikan basketbol ligi NBA'in, Memphis Grizzlies takımında oynayan yıldız Ja Morant'ın 25 maçlık uzaklaştırma cezasının kısaltılması veya uzatılmasını beklemediği kaydedildi.
NBA'in basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Joe Dumars, sosyal medyadaki bir canlı yayında ikinci kez tabanca gösterdikten sonra bu cezayı almış olan Morant'in durumu hakkında şu açıklamaları yaptı:
"Lig, Oyuncular Sendikası, Ja ve onun ekibi bu konuyla sürekli iletişim halinde ve birlikte çalışıyorlar. Bu çocuğun lige ne zaman geri dönecekse, o zaman sorunsuz bir şekilde dönmesini sağlamak için herkes bu konuda işbirliği yapıyor."
Morant'in cezasıyla ilgili spekülasyonlar, uzaklaştırma kararının ilk metninde dönmeden önce belirli koşulları yerine getirmesi gerektiği yönündeki ifadeler yüzünden belirsizlik kazanmıştı.
Şu anda cezalı olduğu süre boyunca takımla antrenman yapmasına ve seyahat etmesine izin verilen Morant'in, 19 Aralık'ta New Orleans Pelicans karşısında parkelere geri dönmesi bekleniyor.
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