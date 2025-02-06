29 Ocak'ta göreve gelmişti: Sakaryaspor'da flaş ayrılık
Sakaryaspor, 29 Ocak'ta göreve getirilen teknik direktör Mustafa Dalcı'yla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.
Marmara ekibi, 29 Ocak'ta göreve başlayan ve takımın başında bir maça çıkan teknik direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Etiketler: #Mustafa Dalcı #sakaryaspor #ayrılık
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