Kenan Yıldız kariyerinde bir ilki yaşadı: İtalya Kupası'nda şampiyon Juventus!
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Kupası finalinde karşılaştığı Atalanta'yı Dusan Vlahovic'in golü ile 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
İtalya Kupası finalinde Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus, Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta'yı 1-0 mağlup ederek 15. kez kupayı müzesine götürdü.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Juventus'un tek golünü 4. dakikada Dusan Vlahovic kaydederken, Sırp golcünün 74. dakikada bulduğu bir diğer gol ofsayt sebebiyle VAR'dan döndü.
Juventus'un İtalyan teknik direktörü Allegri, maçın uzatma anlarında hakeme itiraz ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmanın 69. dakikasında Federico Chiesa'nın yerine oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, kariyerinin ilk kupasını İtalya Kupası'nı alarak kazanmış oldu.
Bu sonuçla birlikte Juventus toplamda 15. kez İtalya Kupası'nı müzesine götürürken, Atalanta finalden eli boş şekilde ayrıldı.
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