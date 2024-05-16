Kariyerinde bir ilki yaşamıştı: Kenan Yıldız en büyük hayalini açıkladı!

Yayınlanma: 16.05.2024 - 12:19

Güncelleme: 16.05.2024 - 12:19

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, TRT Spor'a konuştu. Yıldız, İtalya Kupası'nı kazanarak kariyerinde bir ilki başarırken önemli sözler sarfetti.

Milli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Bayern Münih'ten ayrıldığımda benim için en iyi seçenek Juventus'tu. Burada oynamak inanılmaz. Burada oynayan oyuncular birer efsane. Bu tarif edilebilir bir duygu değil, rüya gibi."

"DEL PİERO İLE BULUŞTUĞUMDA..."

"Del Piero benim için bir idol, onu izlemek muazzam bir şeydi. Gol sevincime gelince... Geçen yıl alt yaş gruplarında başladım. Benim için harikaydı, bunu sürdürmeye çalıştım ve artık spontane hale geldi. Dün Del Piero'yu ilk kez gördüm ve gerçekten biraz titriyordum. Biraz konuştuk. Umarım böyle devam eder."

"10 numarayı herkes ister ancak şimdiye kadar bunun hakkında düşünmedim, o yüzden bir şey diyemem. Allegri ve takım arkadaşlarımla olan ilişkim harika. Harika bir takım ruhumuz var ve çok eğleniyoruz. Allegri benimle çok konuşuyor ve beni motive etmeye çalışıyor. Bazen onu anlayamıyorum, sonra tercüme ettiriyorum. Gerçekten harika bir teknik adam. Bence insanlar saç kestirme konusunu kötü bir şey olarak gördüler ama değildi. Benimle sakin bir şekilde konuştu. Sadece 'Saçını kestirebilirsin' dedi ve ben de yaptım. Bir problem değildi.

Alessandro Del Piero

"HAYALİM BALLON D'OR"



"Almanya'ya attığım gol profesyonel olarak attığım ilk goldü. Soyunma odasına girerken gol attığıma inanamayarak titriyordum."

"En büyük hayalim herkesin de bildiği gibi Ballon d'Or kazanmak ama önce takım kazanmalı. Ronaldo, Messi, Del Piero, Zidane gibi oyuncuların bu ödülü aldığını gören her çocuk 'Ben de bunu yapmak istiyorum' der."

"FAVORİLERİM İCARDİ VE KAAN AYHAN"

"Türkiye'deki favori takımımı açıklayamam fakat bu sezon Galatasaray şampiyon olacak gibi. Süper Lig'de favori oyuncularım Icardi ve Kaan Ayhan."