3 büyüklerin erteleme mesaisi başlıyor: İşte statü gereği maçlarda oynayamayacak isimler

Yayınlanma: 25.09.2023 - 10:44

Güncelleme: 25.09.2023 - 10:44

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe-Başakşehir, İstanbulspor-Galatasaray ve Adana Demirspor-Beşiktaş maçları, temsilcilerimizin Avrupa maçları sebebiyle ertelenmişti.

NTV Spor'un haberine göre, erteleme maçlarının oynanması planlanan tarihler sonrası (25-26-27 Ağustos) yapılan transferler, hafta arası oynanacak müsabakalarda statü gereği forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA 2 İSİM EKSİK

Buna göre Galatasaray'ın yarın İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacağı maçta iki futbolcusu görev alamayacak.

Galatasaray'ın İstanbulspor maçının ilk tarihinden sonra kadrosuna kattığı Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele kritik müsabakada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 3 FUTBOLCU STATÜYE TAKILDI

Beşiktaş'ta ise Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, Adana Demirspor deplasmanında yerini alamayacak.

FENERBAHÇE STATÜYE TAKILMADI

Fenerbahçe 27 Ağustos'ta oynanması planlanan Başakşehir maçı sonrası transfer yapmadığı için sakat ve cezalı futbolcular hariç tüm oyuncularından yararlanabilecek.

Fenerbahçe son transferi Dominik Livakovic'in lisansını 25 Ağustos'ta çıkarmıştı.

ADANA DEMİRSPOR'DA 10 EKSİK

Adana Demirspor'da ise Beşiktaş maçının ilk tarihi sonrası transfer edilen Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş zorlu maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli ve Ertaç Özbir de Beşiktaş'a karşı süre alamayacak.