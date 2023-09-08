Süper Lig'de derbi ve erteleme maçları tarihleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 5-18. haftaların fikstürünü açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 5 - 18. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı.
Derbi maçların programı şöyle:
5. HAFTA
17 Eylül Pazar
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş
9. HAFTA
21 Ekim Cumartesi
19.00 Galatasaray - Beşiktaş
11. HAFTA
4 Kasım Cumartesi
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
15. HAFTA
9 Aralık Cumartesi
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
18. HAFTA
24 Aralık Pazar
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçlarının tarihleri ise şöyle:
26 Eylül Salı
20.30 İstanbulspor - Galatasaray
27 Eylül Çarşamba
20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş
28 Eylül Perşembe
20.00 Fenerbahçe - Başakşehir
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