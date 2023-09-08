Süper Lig'de derbi ve erteleme maçları tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 5-18. haftaların fikstürünü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 17:24
Süper Lig'de derbi ve erteleme maçları tarihleri belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de 5 - 18. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı.

Derbi maçların programı şöyle:

5. HAFTA

17 Eylül Pazar

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

9. HAFTA

21 Ekim Cumartesi

19.00 Galatasaray - Beşiktaş

11. HAFTA

4 Kasım Cumartesi

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

15. HAFTA

9 Aralık Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

18. HAFTA

24 Aralık Pazar

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçlarının tarihleri ise şöyle:

26 Eylül Salı

20.30 İstanbulspor - Galatasaray

27 Eylül Çarşamba

20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

28 Eylül Perşembe

20.00 Fenerbahçe - Başakşehir


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