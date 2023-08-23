Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan TFF'nin erteleme kararına eleştiri
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Genk ile karşılaşacak Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, gündeme ilişkin görüşlerini aktardı. Sancak. Avrupa maçı oynayacak takımların Süper Lig maçlarının ertelenmesine ilişkin, "Diğer ülkeler erteledikten sonra, bizim ülkemiz ertelemese eleştirilebilirdi. Ama aslında bana göre ertelememek lazımdı, gruplara kalınırsa 3 gün bir maç yapılacak. Buna alışmak lazım, futbolcuları alıştırmak lazım" ifadeleri kullanıldı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 24 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları Genk mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.
Sancak, "Zor bir maç. Zor iki 90 dakika bekliyor bizi. Tek hedefimiz muvaffak olmak. İnşallah futbolcular ellerinden geleni yapar ve gruplara kalırız" diye konuştu.
"ERTELEMEMEK LAZIMDI"
Murat Sancak, sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Yusuf Sarı ve Cherif Ndiaye ile ilgili gelen soruya, "Belhanda şu anda yurt dışında, orada bize katılacak. Görüştük, durumu iyi. Büyük bir ihtimalle yer alacak. Ndiaye ve Yusuf'u Ankaragücü maçında riske etmedik. Rahatsızlıklarını dile getirdiler, hoca da uygun görmedi ve oynatmadı. Badou Ndiaye de hazır. Hoca karar verirse, onu da oynatabilir" diye cevap verdi.
Murat Sancak, Avrupa'da maç yapacak takımların lig maçlarının ertelenmesinin hatırlatılması üzerine, "Diğer ülkeler erteledikten sonra, bizim ülkemiz ertelemese eleştirilebilirdi. Ama aslında bana göre ertelememek lazımdı, gruplara kalınırsa 3 gün bir maç yapılacak. Buna alışmak lazım, futbolcuları alıştırmak lazım. Ama öyle bir karar verildikten sonra saygı duymak lazım. Futbolcular biraz daha fazla dinlenir" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırı anları saniye saniye kamerada
- ‘Hesabını millete verir’
- Engel, Akşener-Erdoğan görüşmesiyle aşıldı
- Dumanlar Çanakkale'yi kapladı!
- Feci kazanın nedeni belli oldu!
- Eski MHP ilçe başkanı öldürüldü
- Cezaevinde maç izlemenin bedeli 116 bin TL!
- Zamma 'Hakem Kurulu' karar verecek
- Zorba ev sahibi kiracısının evini bastı!
- 'Öğrencilere vergisiz telefon' açıklaması